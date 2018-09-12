Urfa'da Bir Eve Uzun Namlulu Tüfekle Saldırı Düzenlendi

Mahallede Geniş Güvenlik Önlemi Alındı

Kale Mahallesi'nde meydana gelen olayda Muzaffer Kalenderli'ye ait ev, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı.İkinci katta oturan Kalenderli ailesinin evine çok sayıda merminin isabet ettiği belirlenirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Silah seslerinin duyulması üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede yapılan incelemede, uzun namlulu tüfek ve tabancaya ait çok sayıda boş kovan bulundu.Siverek Emniyet Müdürlüğü zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.