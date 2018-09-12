Urfa'da Komşu Kavgası 1 Ölü 2 Ağır Yaralı

Baba ve Oğulları Bıçak Darbesi Aldı

Bıçaklanan Bana Kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde komşu iki aile arasında park alanı yüzünden tartışma çıktı.Bir süre sonra büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Zekeri Kantarmış ile oğulları Cuma ve Hakan Kantarmış, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hakan Kantarmış, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayı duyan tarafların yakınlarının akın ettiği hastanenin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.