Çalışmaların programlı bir şekilde devam edeceğini belirten Hilvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçe ve kırsal mahallelerde yeni yol açma ve genişletme çalışmalarına halkımızın talep ve isteklerini dikkate alarak aralıksız devam ediyoruz.Bahçelievler mahallesinde başlattığımız stabilize yol çalışmaları ile mahalle sakinlerine yeni yollar kazandırıp ulaşımın daha iyi imkanlarda yapılmasını sağlıyoruz açıklamasında bulundu.

Başkan Bayık Her Şey Hilvan İçin Dedi

Hilvan ilçe ve kırsal mahallelerde verdiği talimatlar doğrultusunda yol yapım çalışmalarının her geçen gün arttığını belirten Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde ayrım yapmaksızın kilitli parke taşı,stabilize yol ve yeni yol açma çalışmalarımız artarak devam ediyor. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar ile yollara daha modern bir görünüm kazandırarak halkımızı toz ve çamur çilesinden kurtarmış olduk.Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemli sorun ve isteklerini bize ileten herkesin ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya devam ediyoruz ifadelerine yer veren Başkan Bayık özellikle gece gündüz demeden çalışmalarını aksatmayan fen işleri müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum dedi.