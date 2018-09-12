Urfa'da Korkunç Olay; Kardeşi Öldü, Kendisi Yaralı!

Bu haber 12 Eylül 2018 13:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

12 Yaşındaki Rojda Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da yaşanan korkunç olayda 13 yaşındaki abi, tüfekle oynarken kazara ateş alması vurulan kardeşini hayatını kaybetti.Olay,Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Mezra mahallesinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre,13 yaşındaki H.A. evde tüfekle oynarken tüfeğin kazara ateş alması sonucu 12 yaşındaki kardeşi Rojda A.'yı vurdu.Kardeşini kanlar içinde gören ağabey H.A., elindeki tüfeğin tekrar ateş alması sonucu ayağından yaralandı.Tüfek seslerinin hemen eve giren yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri,Küçük Rojda'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Ayağından yaralanan ağabey Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Rojda A.'nın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıpa gönderildi.