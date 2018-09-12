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Bu haber 12 Eylül 2018 12:15:32 Tarihinde eklenmiştir.

Bilimin Kalbi Urfa'da Atacak!

Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezinin proje ayrıntıları belirlendi. Bilim ve teknolojide her türlü ayrıntıya yer verilen merkezin fiziki çalışmalarına başlanırken, çalışma Türkiye'de yine örnek bir projeyi oluşturacak.

Bilimin Kalbi Urfa'da Atacak!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın ilk üniversitesinin yer aldığı; astronomi ve fizikte El-Battani,mekanik ve fizikte Sabit Bin Kurra, tıpta Sinan Bin Sabit ve 1300 yıldır 'Modern Kimyanın Babası' olarak anılan Sinan Bin Sabit gibi bilim insanlarının yaşadığı topraklara Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi kurarak, genç nesli bilime yön vermeye teşvik edecek.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile yapılan protokol sonrası yer tespiti de yapılan Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin proje ayrıntıları belirlendi.

İŞTE ŞANLIURFA BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

Toplamda 51 bin 402 metrekare üzerine kurulacak olan Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde tüm bilim dallarına yönelik eğitici atölyeler ve sergiler yer alacak.

Büyükşehir GAP SUKAY Tesislerinin karşısında yer alacak merkezin ana binası Ana Sergi Salonu, Geçici Sergi Salonu, Bilim Tiyatrosu ve Atölye şeklinde 4 bölümden oluşacak. Her bölüm ise kendi içersinde farklı bilim alanlarına hitap edecek.

ANA SERGİ SALONU

Buna göre temel unsuru oluşturacak Ana Sergi Salonu 6 alt bölüm ve bunlara bağlı dallardan oluşacak. Ana Sergi Salonunun birinci durağında Savaş Ve İnanç Salonu yer alacak. Savaş ve İnanç Salonunda ise Dinler Tarihi, İslam Bilim Tarihi, Coğrafik Savaşlar ve Mezopotamya Tarihi adı altında sergi ve sunumlar yer alacak.

İkinci durak olacak Gastronomi ve Kültür Salonunda ise Pişirme Nedir, Kurutarak Saklama Tarihi, Tatlı, Tuzlu ve Ekşi sergisi ile Yemek Kültürü sunumları bulunacak.Üçüncü durak Su Medeniyet Salonunda da Bulutlar ve Yağmur Duası, Halfeti, Fırat ve Atatürk Barajı sunumları bulunacak.

Bilim, teknoloji ve tarih anlamında gençlere eşsiz kaynak olacak merkezin bir diğer durağı ise Dinozor Çağı. Bu durak ise Çakmaktaşlar, Dinozor Yumurtası, Avcılar ve Toplayıcılar ile İnsanlık başlığı altında bölümlerden oluşacak. Bir sonraki salon olacak Arkeoloji ve İnsanlık Tarihi bölümünde de mozaikler, mimarlık tarihi, Göbeklitepe ve kez kez bölümleri yer alacak.

Ana sergi salonunun son bölümü olacak Oyun Alanı (Playzone) bölümünde ise okul öncesi eğitim, motor gelişimi, bulmaca çözmece ve masal ağacı şeklinde çocuklara yönelik eğitici ve eğlendirici alt dallar bulunacak.

GEÇİCİ SERGİ SALONU

Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin ana temasını oluşturacak bir diğer önemli bölüm de Geçici Sergi Salonu. Geçici Sergi Salonu ise Dinozor Sergisi, Mars'ta Yaşam ve Star Wars şeklinde 3 bölümde konuklarını ağırlayacak.

BİLİM TİYATROSU

Çocukların ve gençlerin en çok seveceği, öğrenirken heyecan duyacağı salonlardan biri de Bilim Tiyatrosu (Science Theatre) olacak. Bilim Tiyatrosu bölümü de Renkli Kimya, Teslanın Gizemi ve Ateşin Sihri adı altında 3 bölümden oluşacak.

ATÖLYELER

Ana merkez binanın 4 parçasından birini oluşturacak Atölyeler salonunda ise Yapıcı Atölyesi, Robotik Atölye ve Drone Atölyesi olarak 3 bölüm yer alacak.

DIŞ SERGİ ALANLARI

Merkezi bina bu yapıda projelendirilirken geniş bir yeşil alana hitap edecek dış mekanlarda da yine bilimsel çalışmalar kendini gösterecek. Merkez binanın içinde gezintinin ardından dış mekanlara da uğrayabilecek konuklara buralarda Güneş Saati, Su bitkileri, botanik bahçeler, ve bitki bilimi ile yenilenebilir enerji alanında örnekler sunulacak.

Geniş otopark alanı, dinlenme bölümleri, su parkı ve restaurantları içerisinde bulundurması ile her türlü sosyal donatıyı içerisinde barındıracak Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin fiziki çalışmalarına da başlandı.

BAŞKAN ÇİFTÇİ: AMAÇ, BİLİMİN MERKEZİNİ TEKRARDAN CANLANDIRMAK

Şanlıurfa'nın 19.4 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç şehri olduğunu belirterek bu genç potansiyelin farkında olduklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının gençleri eğitim, spor ve sanatın her alanı ile buluşturmak olduğunu söyledi.

Bu yöndeki yatırımlarına devam ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa, her zaman bilimin ve sanatın merkezi olmuştur. Bizler de bu özelliğimizi koruyarak gençlerimize aşılatmalıyız.

Daha duyarlı ve donanımlı bir gençlik hedefimizdir. Bu doğrultuda Büyükşehir olarak elimizden geleni yapıyoruz. Tüm bu çerçevede Şanlıurfa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
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