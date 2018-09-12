Demirkol, Dev Eserleri Haliliye’Ye Kazandırıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçeye kazandırdığı Gençlik ve Kültür Merkezi, Kapalı Yüzme Havuzu, Kadın Yaşam Merkezi ve Yaşlı Bakımevi inşaatlarını, merkez mahalle muhtarlarına tanıttı. İnşaat alanlarında muhtarlarla birlikte teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, Haliliye için gece, gündüz çalıştıklarını söyledi.

Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, Haliliye’ye kalıcı eserler kazandıran Başkan Fevzi Demirkol, ilçedeki ihtiyaçların tespitini yaparak, çözüm noktasında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. İlçeye yeni merkezler kazandıran Başkan Demirkol, inşaat çalışmaları devam eden tesislerin tanıtımı için Haliliye İlçesine bağlı merkez mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ HIZLA YÜKSELİYOR

Başkan Fevzi Demirkol; Başkan Yardımcıları Aysel Göncü, Mehmet Selim Polatkan, Osman Uludağ ve mahalle muhtarlarıyla birlikte ilk olarak Osman Gazi Mahallesinde yapımı hızla yükselen Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatına geçti. 10 bin metrekare kapalı alan üzerine içerisinde konferans salonu, kütüphane, fuaye alanı, atölyeler, çalışma sınıfları, kadın ve erkekler için ayrı ayrı yüzme havuzu ve fitness salonu yer alacak olan merkezdeki çalışmalarla ilgili mühendislerden bilgiler alan Başkan Demirkol ve muhtarlar, hummalı şekilde çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet etti. Yer altında 3 katlı kapalı otoparkında bulunacağı merkez, trafik sorununa da çözüm olacak.

KAPALI YÜZME HAVUZU AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Başkan Fevzi Demirkol, beraberindekilerle birlikte daha sonra Devteşti Mahallesinde yapımı tamamlanarak, açılış için gün sayılan Kapalı Yüzme Havuzuna geçti. Başkan Demirkol, muhtarlarla birlikte yüzme havuzunda incelemelerde bulunup, teknik ekipten bilgiler aldı. Yüzme havuzunun bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir merkez olacağının altını çizen Başkan Demirkol, havuzun yaz, kış hizmet vereceğini vurguladı. Başkan Demirkol, kadın ve erkekler tarafından kullanılabilecek havuzda, fitness aletleri, buhar odası ve kafelerin de yer alacağını ifade etti.

KADIN YAŞAM MERKEZİ ve YAŞLI BAKIM EVİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Başkan Fevzi Demirkol, beraberindeki muhtarlarla birlikte son olarak Devteşti Mahallesinde 17 bin metrekare alan üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Kadın Yaşam Merkezi ve Yaşlı Bakımevi inşaatına geçti. 27 bin metrekare kapalı alana sahip ve içerisinde ofisler, yüzme havuzları, fitness salonu, basketbol ve voleybol spor salonu, kreş, atölyeler, çok amaçlı salon, el ürünleri mağazası, sergi salonu, konferans salonu, okuma salonu, derslikler ve kapalı otopark yer alacak. Başkan Demirkol ve muhtarlar, inşaat alanında incelemelerde bulunup teknik ekipten bilgiler aldı. Başkan Demirkol, yaptığı çalışmalarda yaşlıları da unutmadıklarını ifade etti. Bu anlamda 48 yataklı Yaşlı Bakımevi de yaptıklarını ifade eden Başkan Demirkol, yaptıkları tesislerin Haliliye ve Şanlıurfa halkına hayırlı olmasını diledi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN DEMİRKOL’A TEŞEKKÜR

Devam eden inşaatları yerinde görüp, incelemelerde bulunan mahalle muhtarları da, tesislere hayran kaldıklarını ifade ederek, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Demirkol’a teşekkür ettiklerini söylediler.