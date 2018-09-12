Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 12 Eylül 2018 08:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

Demirkol, Dev Eserleri Haliliye’Ye Kazandırıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçeye kazandırdığı Gençlik ve Kültür Merkezi, Kapalı Yüzme Havuzu, Kadın Yaşam Merkezi ve Yaşlı Bakımevi inşaatlarını, merkez mahalle muhtarlarına tanıttı. İnşaat alanlarında muhtarlarla birlikte teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, Haliliye için gece, gündüz çalıştıklarını söyledi.

Demirkol, Dev Eserleri Haliliye’Ye Kazandırıyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçeye kazandırdığı Gençlik ve Kültür Merkezi, Kapalı Yüzme Havuzu, Kadın Yaşam Merkezi ve Yaşlı Bakımevi inşaatlarını, merkez mahalle muhtarlarına tanıttı. İnşaat alanlarında muhtarlarla birlikte teknik ekipten bilgiler alan Başkan Demirkol, Haliliye için gece, gündüz çalıştıklarını söyledi.

Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, Haliliye’ye kalıcı eserler kazandıran Başkan Fevzi Demirkol, ilçedeki ihtiyaçların tespitini yaparak, çözüm noktasında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. İlçeye yeni merkezler kazandıran Başkan Demirkol, inşaat çalışmaları devam eden tesislerin tanıtımı için Haliliye İlçesine bağlı merkez mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ HIZLA YÜKSELİYOR

Başkan Fevzi Demirkol; Başkan Yardımcıları Aysel Göncü, Mehmet Selim Polatkan, Osman Uludağ ve mahalle muhtarlarıyla birlikte ilk olarak Osman Gazi Mahallesinde yapımı hızla yükselen Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatına geçti. 10 bin metrekare kapalı alan üzerine içerisinde konferans salonu, kütüphane, fuaye alanı, atölyeler, çalışma sınıfları, kadın ve erkekler için ayrı ayrı yüzme havuzu ve fitness salonu yer alacak olan merkezdeki çalışmalarla ilgili mühendislerden bilgiler alan Başkan Demirkol ve muhtarlar, hummalı şekilde çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet etti. Yer altında 3 katlı kapalı otoparkında bulunacağı merkez, trafik sorununa da çözüm olacak.

KAPALI YÜZME HAVUZU AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Başkan Fevzi Demirkol, beraberindekilerle birlikte daha sonra Devteşti Mahallesinde yapımı tamamlanarak, açılış için gün sayılan Kapalı Yüzme Havuzuna geçti. Başkan Demirkol, muhtarlarla birlikte yüzme havuzunda incelemelerde bulunup, teknik ekipten bilgiler aldı. Yüzme havuzunun bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir merkez olacağının altını çizen Başkan Demirkol, havuzun yaz, kış hizmet vereceğini vurguladı. Başkan Demirkol, kadın ve erkekler tarafından kullanılabilecek havuzda, fitness aletleri, buhar odası ve kafelerin de yer alacağını ifade etti.

KADIN YAŞAM MERKEZİ ve YAŞLI BAKIM EVİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Başkan Fevzi Demirkol, beraberindeki muhtarlarla birlikte son olarak Devteşti Mahallesinde 17 bin metrekare alan üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Kadın Yaşam Merkezi ve Yaşlı Bakımevi inşaatına geçti. 27 bin metrekare kapalı alana sahip ve içerisinde ofisler, yüzme havuzları, fitness salonu, basketbol ve voleybol spor salonu, kreş, atölyeler, çok amaçlı salon, el ürünleri mağazası, sergi salonu, konferans salonu, okuma salonu, derslikler ve kapalı otopark yer alacak. Başkan Demirkol ve muhtarlar, inşaat alanında incelemelerde bulunup teknik ekipten bilgiler aldı. Başkan Demirkol, yaptığı çalışmalarda yaşlıları da unutmadıklarını ifade etti. Bu anlamda 48 yataklı Yaşlı Bakımevi de yaptıklarını ifade eden Başkan Demirkol, yaptıkları tesislerin Haliliye ve Şanlıurfa halkına hayırlı olmasını diledi.

MUHTARLARDAN BAŞKAN DEMİRKOL’A TEŞEKKÜR

Devam eden inşaatları yerinde görüp, incelemelerde bulunan mahalle muhtarları da, tesislere hayran kaldıklarını ifade ederek, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Demirkol’a teşekkür ettiklerini söylediler.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayları olarak belirlenen isimleri Urfa.com Haber Sitemizde ankete sunduk. Ankete katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda görmek istediğiniz ismi oylayabilirsiniz.
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in, “Devlete sığınan ve sıkıntılarının çözülmesini isteyen hiç kimsenin geri çevrilmemesi” yönündeki talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Açık Kapı Birimi çalışanları, sorunlarını çözüme kavuşturdukları bir anneyi dört çocuğuyla yaşadıkları, üzeri branda ile örtülü evlerinde ziyaret etti.
Eşini Boş Arazide Döve Döve Bayıltı
Eşini Boş Arazide Döve Döve Bayıltı
Boş bir arazide kucağında bebek olan kadın, eşi tarafından döverek bayıltıldı. Görüntüler üzerine göz altına alınan kadın eşinden şikayet olmadı
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 29 Ekim’de okulda şiir okumak için hazırlanan öğrenci Özgür Yıldız, o gün tarlaya gitmek zorunda kaldığı için, şiirini pamuk tarlasında okudu
BAŞKAN DEMİRKOL İLE HALİLİYE’NİN TRAFİK AĞI GENİŞLEDİ
BAŞKAN DEMİRKOL İLE HALİLİYE’NİN TRAFİK AĞI GENİŞLEDİ
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un “ yol medeniyettir” anlayışıyla henüz yapılaşmanın olmadığı alanlarda, kırmızı kot uygulamasına uygun şekilde yürütülen yol açma çalışmalarıyla 18 mahallede 415 yeni yol ilçeye kazandırıldı. Haliliye’nin trafik ağını genişleten çalışmalarla, hem alternatif güzergâhlar oluşturuldu hem de yapılaşmaların gelişimine katkı sağlandı.
​Köpek, Bebek Cesedini Kafenin Önüne Bıraktı
​Köpek, Bebek Cesedini Kafenin Önüne Bıraktı
Temizlik işçileri bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bebeği bir sokak köpeğinin ağzında getirerek kafenin önüne bıraktığını tespit etti.
​Urfa Baro Başkan Seçimleri Netleşti, Yeni Başkan Göreve Hazır
​Urfa Baro Başkan Seçimleri Netleşti, Yeni Başkan Göreve Hazır
Şanlıurfa Barosu'nun Olağan Genel Kurul seçimlerinin net sonucu açıkladı. Urfa Barosu’nun mevcut Ahmet Tüysüz’ün yerine Abdullah Öncel başkan seçildi.
Gülay Mübarek'i Tehdit Ettiği İçin Tutuklanmıştı, Tehditlerinde Cumhurbaşkanına Hakaret Var Diye Tekrar Tutuklandı
Gülay Mübarek'i Tehdit Ettiği İçin Tutuklanmıştı, Tehditlerinde Cumhurbaşkanına Hakaret Var Diye Tekrar Tutuklandı
2 yıldır Erdoğan Küpeli tarafından ölümle tehdit edilen Gülay Mübarek, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuş, çağrıyı dikkate alan emniyet Erdoğan Küpeli’yi tutuklamıştı. Bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıkan Erdoğan Küpeli, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz, Gülay Mübarek’i ölümle tehdit etmeye devam etti.
KUVEYTLİLERİN YAPTIRDIĞI YURT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK
KUVEYTLİLERİN YAPTIRDIĞI YURT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, geçtiğimiz ay Kuveyt Necat Yardım Derneği ile protokolü imzalanan ve hızlı şekilde çalışmaları devam eden Haliliye ilçesi Bamyasuyu mahallesindeki yurt binasında incelemelerde bulundu.
Siverek ilçesinde Belediye Meclis Üyelerinin İstifaları Devam Ediyor
Siverek ilçesinde Belediye Meclis Üyelerinin İstifaları Devam Ediyor
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye meclis üyelerinin istifaları devam ediyor.
Urfa'da Bulunan 12 Bin Yıllık göbeklitepede Kundalini Yoga
Urfa'da Bulunan 12 Bin Yıllık göbeklitepede Kundalini Yoga
Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'yi gezmeye gelen bir grup turist, kundalini yoga yaptı.
VALİ ERİN: CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDAKİ ŞANLIURFA’YI TARİF ETTİ
VALİ ERİN: CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDAKİ ŞANLIURFA’YI TARİF ETTİ
Cumhuriyetin ilanının 95’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Şanlıurfa’da verilen Cumhuriyet Resepsiyonunda konuşan Vali Erin, Cumhuriyetin 100’üncü yıldönümünde Şanlıurfa’nın bölgenin parlayan yıldızı, marka bir şehir olacağını söyledi.
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
AÇIK KAPI BİR ANNENİN DAHA İMDADINA YETİŞTİ
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Urfalı Çocuk Bayramı Tarlada kutladı, Şiirini Pamuklar İçinde Okudu
Askerler Nasıl Donarak Şehit Oldu?
Askerler Nasıl Donarak Şehit Oldu?
Harran kaymakamı kız Çocukların SesineKkullak Verdi
Harran kaymakamı kız Çocukların SesineKkullak Verdi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:18
Güneş
06:41
Öğle
12:16
İkindi
15:10
Akşam
17:38
Yatsı
18:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿