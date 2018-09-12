Kalkınma Ajansı, Urfa'da Toplandı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Eylül ayı yönetim kurulu toplantısı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında ajansın Şanlıurfa ofisinde toplandı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Karacadağ Kalkınma Ajansı Eylül ayı yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere Şanlurfa’ya gelen Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’yi toplantı öncesi makamında ağırladı.Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve beraberindekiler, makamda gerçekleşen kısa bir görüşmenin ardından ajans yönetim kurulu toplantısına geçtiler.Karacadağ Kalkınma Ajansının faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, ajans güdümünde sürdürülen yatırımların son durumu değerlendirildi.