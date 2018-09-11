Babrowski'den, Başkan Peltek'e Ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Ekonomi ve Vatandaşlık İşleri Konsolosu Kara Babrowski ve Ekonomik İşler Uzmanı Mutlu Sevindik, programları kapsamında geldikleri Şanlıurfa’da, Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen ABD Adana Ekonomi ve Vatandaşlık İşleri Konsolosu Kara Babrowski ve Ekonomik İşler Uzmanı Mutlu Sevindik'i, makamında ağırlayan Başkan İ.Halil Peltek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nezaket amacıyla gerçekleşen ziyarette ilimizin mevcut ekonomik gelişmelerine ilişkin detaylar konuşuldu.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle son buldu.