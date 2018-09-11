Başkan Çiftçi'den, İsot Üreticilerine Müjde

Şanlıurfa değerlerinde önemli bir yere sahip olan İsot, festival ve uluslararası tanıtımlarla hak ettiği yere gelirken, Büyükşehir Belediyesi üreticileri de unutmadı. Yakın bir süre sonra 2. kez uluslararası platformlarda tanıtımı yapılacak İsot Festivali için hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kez üreticinin tarlalarda, mahalle aralarında ve evlerin damlarında üretim yapmak yerine daha modern ve hijyenik ortamlarda çalışmaları için üreticiye ihtisas alanı tahsis etme kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı birleşiminde gündeme gelen konu için meclisi tebrik eden Başkan Nihat Çiftçi, "Tahsisini yapacağımız 960 dönümlük alan inanıyorum ki isot işletmeciliği ile ilgilenen tüm aileler için gelecek anlamında bir vizyon olur. Çünkü bu yerimiz düzeltildikten sonra kurutma ve işletme tesisinin de kurulması ile daha hijyenik bir şekilde üretimler yapılabilecek. Bugüne kadar mahalle aralarında, tarlalarda ve damlarda isot kurutma alanları oluşturulmuştu. Bundan sonra Şanlıurfa gibi turizm şehri olan bir şehre bu görüntüler yakışmıyor. Bunu bilen arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladılar. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

18 İŞ KOLUNA İHTİSAS ALANI TAHSİS EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesinin orta ölçekli esnaf gruplarına yönelik yaptığı uygulamanın Şanlıurfa için önemli bir gelişme olduğunun da altını çizen Başkan Çiftçi, "Öte yandan meclisimiz bu sezon içerisinde 18. iş koluna 18. ihtisas alanını temin etmiş oluyor. Bu tahsisler kağıt üzerinde de değil. Vatandaşlarımız giderek bizzat yerinde görebilirler. Dağlar devrilerek oralara tesisler kuruluyor. Şanlıurfa'nın kalkınması için orta ölçekli esnafın desteklenmesi lazım. Bu girişimimiz esnaf grupları arasında dayanışmayı da beraberinde getiriyor. Esnafımız artık kooperatifleşerek kendine yön belirliyor" diye konuştu.

BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN İSOT FESTİVALİ'NE DAVET

Başkan Çiftçi konuşmasında ayrıca bu yıl 2.si düzenlenecek olan İsot Festivali için tüm hazırlıkların sürdüğünü belirterek vatandaşları festivale katılıma davet etti. İsotun tarladan sofraya kadar olan serüveninden, isot yemeklerine ve konserlere kadar geniş bir yelpazede festivalin değerlendirildiğini söyleyen Başkan Çiftçi, "Şanlıurfa'nın her türlü değerine sahip çıkarak, şehrimize katma değer olarak geri dönüşümünü yapmak bizlerin asli vazifelerindendir. Bunun bilincinde olan Büyükşehir kadroları çalışmalarına devam ediyor" şeklinde konuştu.