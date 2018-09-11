Organize Sanayi Yakınlarında Kaza, 4 Yaralı

Refüjdeki Ağaca Çarptı

Akşam Saatlerinde, Organize civarında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza Saat 17.30 sıralarında, Şanlıurfa Organize Sanayi yakınlarında meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Vehbi Y. Hakimiyetindeki(16 FN 181) araç, Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki ağaca çarptı.Çarpmanın etkisiyle,sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla,Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan Sürücü Vehbi Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.