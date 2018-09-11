Vali Erin Talimatı Verdi, Çalışmalar Hızlandırıldı

Göreve başladığı ilk günden itibaren, “Birinci önceliğimiz eğitimdeki fiziki altyapı eksikliğini gidermek olacak” diyen ve eğitim camiasıyla gece gündüz çalışarak planlamalar yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, inşaat çalışmaları tamamlanan ve devam eden eğitim kampüsleri ve okullarda incelemelerde bulundu.İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ile birlikte Haliliye ve Eyyübiye ilçesinde yapımı ve tefrişatı devam eden eğitim kampüslerini inceleyerek yapılan çalışmaları denetleyen Vali Erin, İkizce ve Hancığaz kırsal mahallelerinde yapımı tamamlanmak üzere olan okullarda da incelemelerde bulundu.Vali Erin, 2019 Yılı sonuna kadar ikili eğitim sistemini sona erdirmek için planlamalar yaptıklarını ve bunu başarmak için nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde okul inşaatlarına hız verdiklerini belirtti.Vali Erin, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere başarılar getirmesini diledi.