Bakan Rakam Verdi, Hedef 10 Milyar Dolar

Pakdemirli Sudan-Türkiye Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 ay önce yeni kabine belirlenirken kendisine Tarım ve Orman Bakanlığı konusunu açtığında verdiği ilk talimatın Sudan'a gitmesi olduğunu anlattı.

"Petrolle ilgili prensipte imza aşamasına geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talimatını sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını Sudan'dan karşılamak için değil, iki ülkenin birlikteliğinin devamlılığını sağlamak için verdiğini ifade eden Dr. Pakdemirli, "Gün boyu iş birliğini kolaylaştıracak adımları da atabildik, bugün Ziraat Bankasının şube açılışıyla ilgili prensipte anlaşmaya varıldı." diye konuştu.

Dr. Pakdemirli, petrolle ilgili bir anlaşmada da prensipte imza aşamasına gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ziyaretinden sonra en büyük delegasyonla Sudan'dayız. Bu delegasyonun çok büyük bir ağırlığını iş adamları oluşturuyor. Ülkemiz ve iki milletin refahı için buradayız. Havaalanı, tarım, enerji, sulama, hayvancılık gibi bir çok alanda da hâlihazırda zaten Türk iş adamlarının burada yatırım yapıyor olması beni ayrıca memnun etti."

Bakan Dr. Pakdemirli, kısa bir zamanda Türkiye'deki bilgi birikimi ve Sudan'daki zengin kaynaklar sayesinde iki toplum arasındaki refah farkının hızlı bir şekilde kalkarak iki toplumu da aynı seviyeye getirmenin mümkün olacağını bildirdi.

Sudan ile Türkiye arasındaki 500 milyon dolarlık ticaret hacminin yeterli olmadığının altını çizen Dr. Pakdemirli, "Sabah 2 milyar dolara ulaşalım dedim ama liderimiz '10 milyar dolarlık ticaret yapalım' demiş. İnşallah hedefi 10 milyar dolar koyalım." ifadelerini kullandı.

"Toprak Sudan'da, teknoloji Türkiye'de"

Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanı Abdullah Süleyman, Türklerle çalışmayı arzu ettiklerini vurgulayarak, "Sudan geniş topraklara sahip ve birinin gelip bunları işlemesini bekliyor, toprak Sudan'da ancak teknoloji Türkiye'de." dedi.

Sudanlı bir iş adamının vize süreleri konusunda zorluk çektiğini söylemesi üzerine söz alan Türkiye Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, iş adamlarının yaşadığı vize sorununun çözüleceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından, karşılıklı hediyeler takdim edildi. Forum sonrasında iş insanları arasında ikili görüşmelerin süreceği kaydedildi.