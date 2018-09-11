Urfalı Vekil Aday Gösterilebilir!



İŞTE ADAYLIK İÇİN ADI GEÇEN İSİMLER

Seçim strateji belgesi hazırlıklarını sürdüren CHP, 1398 seçim bölgesini de tek tek masaya yatırıyor. AK Parti ve MHP ittifakında CHP'nin 8 ila 10 belediyeyi kaybedebileceği tespiti yapılırken İYİ Parti ile ittifak yapılması durumunda bu belediyelerin önemli bölümünün partide kalabileceği tahmin ediliyor.



Hedefine öncelikli olarak Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini koyan CHP'de, bu iki il için çok sayıda aday adayı konuşuluyor. CHP'de İstanbul adaylığı için ismi geçenler arasında Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Gürsel Tekin ve Urfalı Mahmut Tanal yer alıyor. TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara için konuşulan isimler arasında. İzmir için ise Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak'ın isimleri parti kulislerinde konuşuluyor.