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Bu haber 11 Eylül 2018 16:23:39 Tarihinde eklenmiştir.

112 Acil Çalışanı Açıkladı! Ambulans Neden Geç Kaldı?

112 Acil Servisinde görevli olan Prm Gülan Akın, son dönemlerde artan sağlık çalışanlarına saldırıları kaleme alarak açıklamalarda bulundu.

112 Acil Çalışanı Açıkladı! Ambulans Neden Geç Kaldı?

Sağlık çalışanlarına şiddette son noktaya geldiğimiz dönemlerde, acı içinde olan ailelerin öfkelerini sağlık çalışanlarından çıkarması olayına Şanlıurfa’da sıkça rastlıyoruz. Son olarak ambulansın geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınları tarafından darp edilen 112 Acil görevlisi haberinden sonra birçok vatandaş ile beraber sağlık çalışanları da kendilerini izah etme gereği duydular.


Konu ile alakalı toplum tarafından yanlış algıların değiştirilmesi ve düzeltilmesi adına Şanlıurfa 112 Acil’de çalışan Prm. Gülan Akın uzun bir yazı kaleme alarak sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları ve vatandaşların neler yapması gerektiğini ifade etti.




İşte Gülan Akın’ın o Yazısı;


Sevgili yakınlarım, sevgili çevrem;
Yıllar önce izah etmeye çalıştığım gibi revize ederek tekrar ifade etmek istiyorum:

112 Acil Yardım Ambulansları özel bir kuruma bağlı değildir. Tüm insanlara adil bir acil sağlık hizmeti sağlayan bir "DEVLET" kurumudur. Dolayısıyla keyfine göre geç kalmaz. Böyle bir lüksümüz yok. Çünkü Sizden önce bize hesap soracak yükümlü olduğumuz bir yönetmelik zaten mevcut. Sizin bir hastanıza ulaşabilmek için 1 dakika içinde araçlarımızla hareket etme zorunluluğuna tabiyiz. Vaka çıkış/ vaka varış/olay yeri ayrılış gibi saatlerimiz zorunlu olarak takip edilir. (Gprs) Ve Sağlık Bakanlığı verilerine işlenir.


Haksızlığa maruz kaldığınızı düşündüğünüz an şiddet gibi yobaz eylemler yerine "Görgülü ve kültürlü insanlar gibi bu verilerle çeşitli ve sağlam yollara başvurabilirsiniz." Daha çok saygı görüp kaale alınabilirsiniz bu şekilde. Veya en yakın hukuk bürosuna başvurup sağlam delillerle kendinizi ifade edebilirsiniz. Gerçekten bir yanlışımız varsa bu şekilde cezalandırılabiliriz. Size küçük bir ipucu,

Bu hizmeti sağlayan görevliler belli bir prosedüre ve disipline göre eğitilir ve yönetilir.

Bu nedenledir ki;

112 geç kaldıylsa, "Trafikte senin engeline takıldığı için geç kalmıştır."
-Öncelikle yaşama yol vermelisin.


112 geç kaldıylsa yaşadığın yerde Bakanlık tarafından "Belli kurallar gözetilerek belirlenmiş; o bölgedeki, binlerce nüfuslu insana, "kısıtlı ambulans" ile hizmet ederek hafif vakalara ( yeşil kodlu) gittiğinden, henüz yolda veya hastanede ambulans endikasyonu bulunmayan hastasını nakletme aşamasında olduğundan hayati önem teşkil eden "Trafik kazana" "Ateşli silah yaralanmana" "kalbinin veya solunumunun durmasına" "travmana" (kırmızı kodlu vakalar) haliyle geç kalmıştır.

- Bu nedenle yaşadığın yerde bölgene bakan ambulans sayısını hemen öğrenmeli ve bunun nüfusunla istatistiğini yapıp vicdanlıca düşünmelisin. Hastamın gerçekten Ambulansa ihtiyacı var mı diye. Bu hizmeti almak elbette ki senin de hakkın fakat O sırada daha ağır bir hasta olur mu diye düşünebilecek kadar anlayışlı olmalısın. Senin 3 gündür geçmeyen bel ağrını aldığımız anda eşinin dostunun çocuğunun ciddi yaralanmasına seni taşıdığımız için geç kalabiliriz. Bunun için öncelikle kendini sorgulamalısın. Ve bana değil Bakanlığa ambulans sayılarının artması için talepte bulunmalısın.


112 geç geldiyse İyi eğitemediğin çocuğun veya bizzat kendin eğlence olsun diye Acil yardım hattını meşgul ettiği ve ettiğin için, gerçek vakalara ulaşmakta geç kalmaktayız. Ve ne yazık ki içler acısı olan asılsız ihbarda bulunan bir vatandaşa inanıp koştuğumuz için durumu kötü olan 2. Vaka senin yüzünden ikinci planda beklemekte. Bunun vebali bize değil sana ait.
- Bu nedenle çocuklarını ve eksik isen kendini eğit.


112 geç geldiyse O anda bölgedeki ekipler vakadadır veya vaka dönüşündedir. Ve Komuta Kontrol Merkezi seni düşünerek bölgendeki yakın ambulans gereksizce meşgul edildiğinden uzak bölgedeki ambulansı senin için çoktan yola çıkarmıştır. Ama anlamadığın şu ki; Bölgene uzak olduğu için geç gelmiştir. Sonuçta o uçak değil basit bir transit. Yapacağı hız, senin aracınla yolda sergilediğin tutumunla doğru orantılıdır.
- Tepki göstermeden önce mantıklı düşünerek sahip olduğun iradeyi kullanmayı öğren.


112 geç geldiyse hastan olduğunda heyecanlı olabilirsin adresi tarif etmekte güçlük çekebilirsin. Kötü niyetli olmayan Ses tonun ve yanlış ifadelerin bizim seni bulmamızı güçleştirebilir. Seni iyice algılayabilmek için sana sorular sormak zorundayız. O anda bize hakaret etmen bizi üzmüş olsada sana yardım etmek için bunu göz ardı ediyoruz. (etmek zorunda değiliz. Bu konuda yasal hakkımızı arayabiliriz. Ama biz seni anlamayı tercih ediyoruz.) Ayrıca 112yi arayınca direk sana gelen ekiplerle görüşme yapmıyorsun. Sen İl Merkezindeki 112 Komuta Kontrol Merkezini aramaktasın. O seni, "senin anlattığın ölçüde" anladıktan sonra telsizlerimize anons geçer. Ve 1 dakika içinde araç konağını çalıştırma emrini verir ve bizi sisteminden takip eder. Bu saatleri kayıt alır. Ve biz bu şekilde koordine oluruz. Bizi anlamak istiyorsan, Nasıl çalıştığımız konusunda bilgi sahibi ol.
-Bizim haklarımızı ihlal etmeden önce bizimde hakkımızı arayabileceğimizi unutma.


112 geç geldiyse kırsal alanda ulaşılması güç olan köy, belde vb. Yerlerde bir amcayı veya teyzeyi taşıyoruzdur. Ambulans aracı yol fiziki şartlarından dolayı kapının önüne kadar gidemediğinden yürüyerek zaman kaybetmişizdir. Özellikle kış şartları zaman kaybına yol açmıştır. Bu bizden kaynaklı bir sorun veya yanlış değildir.
-Saldırmadan önce oralarda da insanların yaşayabileceğini ve hastalanıp kazaya maruz kalabileceğini akıl et.

Ve dipnot; lütfen olay yerinde hastaya iyi niyetle yardım edeceğim diye ona zarar verme. Sadece sakin ol. Biz gerektiği ölçüde yardım isteriz senden. Yeter ki alanımızı işgal edip işimizi zorlaştırma ve komutlarımıza uy. Bunu bizim için değil hastan için yapmak zorundasın.

112 Senin düşmanın değildir!
112 kötü gününden yanında olmak için var!
112’yi karalamak yerine bilinçli ol, öğren ve öğret!


"Biz istediğimiz için geç kalmıyoruz. Dolaylı olarak farkında olmayan sizlerin etkisi ile aksaklıklar yaşamaktayız. Bunun çözümü duyarlı olmak ve önerilerinizi Sağlık Bakanlığına ulaştırmaya çalışmaktır. Geç kalmak veya vaka seçmek gibi bir ayrıcalığa sahip değiliz."



 
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