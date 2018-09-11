Urfa’daki O Üst Geçit Tuvalet Oldu

Belediyenin Umurunda Değil

Kurban Bayramı Pisliği Hala Duruyor

Tuvalet İhtiyacı Üst Geçitten Karşılanıyor

Haliliye Belediyesi sınırları içinde yer alan ve uzun zamandır orada sadece süs niyetine duran üst geçit şikâyetlere sebep oldu. Yürüyen formatta yapılan merdivenleri ile yapıldığı günden bu yana kullanılmayan üst geçit sokak hayvanlarına barınaklık ettiği gibi bazı vatandaşlar tarafından da hor kullanılıyor.Çevre sakinleri, üst geçitin çöp içinde yüzdüğünü söyleyerek defalarca Büyükşehir Belediyesine şikâyette bulunduğu halde herhangi bir temizleme girişiminde bulunulmadığını ifade etti.Kurban bayramında, üst geçit kaldırımında kurbanlıkların kesilmesiyle beraber kan içinde kalan kaldırımın kötü görüntüsü bir yana çevrede oldukça kötü kokuların yayılmasına sebep olundu. Kurban kesiminden sonra kesim yapılan alanın temizlenmemesi üzerine kuruyan kanın üzerine toprak atıldı. Zaten kötü görüntüye sahip olan alan, daha da kötü görünmeye başladı.Vatandaşlar 153’ü arayarak durumu izah ettiklerini fakat hiçbir yetkilinin konuya kulak asmadığını söyleyerek;“kimse üstgeçitleri sahiplenmiyor. Üzerine reklam panosunun asıldığı yürümeyen merdivenli üstgeçit de pislik içinde. Bazıları Tuvalet ihtiyacını Üst geçitte karşılıyor. Çevre yolu üzerinde kurban kesimine göz yumulan yerler pis pis kokup hastalık saçıyor. Kanları temizlemek yerine üzerine toprak, kireç dökmekle bu iş olmuyor.” İfadelerini kulladı.