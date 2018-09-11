Urfa’daki O Üst Geçit Tuvalet Oldu

Belediyenin Umurunda DeğilÇevre sakinleri, üst geçitin çöp içinde yüzdüğünü söyleyerek defalarca Büyükşehir Belediyesine şikâyette bulunduğu halde herhangi bir temizleme girişiminde bulunulmadığını ifade etti.
Kurban Bayramı Pisliği Hala DuruyorKurban bayramında, üst geçit kaldırımında kurbanlıkların kesilmesiyle beraber kan içinde kalan kaldırımın kötü görüntüsü bir yana çevrede oldukça kötü kokuların yayılmasına sebep olundu. Kurban kesiminden sonra kesim yapılan alanın temizlenmemesi üzerine kuruyan kanın üzerine toprak atıldı. Zaten kötü görüntüye sahip olan alan, daha da kötü görünmeye başladı.
Tuvalet İhtiyacı Üst Geçitten KarşılanıyorVatandaşlar 153’ü arayarak durumu izah ettiklerini fakat hiçbir yetkilinin konuya kulak asmadığını söyleyerek;
“kimse üstgeçitleri sahiplenmiyor. Üzerine reklam panosunun asıldığı yürümeyen merdivenli üstgeçit de pislik içinde. Bazıları Tuvalet ihtiyacını Üst geçitte karşılıyor. Çevre yolu üzerinde kurban kesimine göz yumulan yerler pis pis kokup hastalık saçıyor. Kanları temizlemek yerine üzerine toprak, kireç dökmekle bu iş olmuyor.” İfadelerini kulladı.
Yorum Yap