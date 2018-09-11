Urfa'da, Ekmeğe Beklenen Zam Geldi

Una yapılan zamlardan sonra ekmek fiyatlarında da artış olacağında endişe eden vatandaşların korktuğu başına geldi. Un zammından sonra Şanlıurfa’ya has tırnaklı ekmek de zamlandı.Şanlıurfa Fırıncılar Odasının aldığı karar ile yapılan ekmek zamları şöyle;170 Gram Tırnaklı Ekmek 1 TL160 Gram Lavaş Ekmek 1 TL