Suruçlulardan Başkan Çiftçi'ye Övgü;Bunu Gerçekleştiren Nihat Çiftçi'dir!

Şanlıurfa’da kişi başına düşen yeşil alan kapasitesini çoğaltmak ve yeni yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, her ilçeye başlattığı Kent Parkı projesini Suruç’ta yaptığı 4 adet parkla devam ettiriyor.

3 İlçe merkezinde 1 Aligör bölgesinde olan 4 adet park 10 bin metrekareden oluşuyor. İçerisinde oyun alanları, kamelya, piknik tipi banklar, ahşaplı bankın yer aldığı modern kent parkları ilçenin ulaşım anlamında elverişli alanlarına inşa edildi.

Sıcak iklim kuşağında bulunan Şanlıurfa’da yeşil alan eksikliğini gidermek adına her ilçeye Kent parkları yapan Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları ile takdir topladı. Çalışmalardan memnun olan Suruçlular İlçenin yıllardır parka ihtiyacı olduğunun bununda Başkan Nihat Çiftçi ile gerçekleştiğini vurguladı.

Öte yandan yine her ilçeye başlatılan mezarlık iyileştirme çalışmaları kapsamında eskiyip tahrip gören Suruç Mezarlığı onarıldı.