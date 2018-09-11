Fakıbaba'dan Şarbon Açıklaması: Fırsatçı Lobiler Olayı Büyütüyor!

Şarbon vakaları gündemdeki yerini korurken Fakıbaba, "Bizim dönemimizde alınan hayvanlar, uluslararası standartlara uygundu ve hepsi ari ülkelerden getirildi. Biz insanımızın sağlığı konusunda en ufak bir risk almadık" dedi.Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e konuşan Fakıbaba, şarbon vakasında kaç kişiye teşhis konulduğu ve can kaybı olup olmadığı konusunda yetkililerin halkı aydınlatmasını istedi.