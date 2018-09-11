Toki, Şanlıurfa’da 236 Adet İş Yerini Satışa Sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), “Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Projesi” kapsamında inşası tamamlanma aşamasında olan

ile satışa sundu.

Alıcılar, büyüklükleri 17m² ile 137 m² arasında değişen iş yerlerine 116.000 TL’den başlayan fiyatlarla %50 peşinat ve 60 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek.

Müzayede

adresinde gerçekleştirilecek. Ayrıca www.emlakyonetim.com.tr internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek.

TOKİ Şanlıurfa’nın merkezinde alışveriş merkezi konseptli cadde dükkânları, şehir manzaralı ofisleri, modern mimarinin geleneksel mimariyle sentezlendiği, peyzajı ve 467 araç kapasiteli otoparkı ile ayrıcalıklı bir iş ve yaşam alanı oluşturdu. Bölge Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Maliye ve Adliye Sarayı gibi önemli lokasyonlara yakınlığı ile Şanlıurfa’nın yeni cazibe merkezini oluşturacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgilere

ve

internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.