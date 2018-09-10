Katarlılardan Urfa'da, 2000 Çocuğa Burs

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa’da yaşayan yaklaşık 600 bin Suriyeli misafirin eğitim çağındaki çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması için önemli katkılar sunan Kuveyt ve Katar’dan gelen hayır dernekleri yöneticilerini makamında kabul etti.Şanlıurfa’ya eğitim alanında önemli katkılar sağlayan Kuveyt İnsani Yardımlaşma Derneği ve Katar Hayır Dernekleri temsilcilerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Vali Erin, Kuveyt İnsani Yardımlaşma Derneği Temsilcisi Dr. Fahat Salah Alkhannah’a bir plaket takdim etti.Kuveyt İnsani Yardımlaşma Derneğinin, daha önce yapılan protokol gereği Suruç’ta bir okul tadilatını yaptığı, Şanlıurfa merkezde yapılacak üç okuldan ikisinin inşaatına başladığı, birinin ise önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.Temmuz ayında Şanlıurfa’ya gelerek Suriyeli misafirlere yönelik hizmetlerde bulunmak için Vali Erin ve diğer yetkililerle istişarelerde bulunan Katar Hayır Dernekleri temsilcileri de, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 1000’i Suriyeli olmak üzere toplam 2000 yetim çocuğa burs bağlama kararı aldıklarını, bunun için çalışmalara başladıklarını ifade ettiler.Kuveyt ve Katar’dan gelen heyetleri Şanlıurfa’da görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Erin, “Şanlıurfa ve Türkiye, Suriye’deki savaştan dolayı mağdur olan insanların barındığı, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, dünyada en çok mülteci barındıran şehir ve ülkelerin başında geliyor. Devletimiz, hiçbir destek ve yardım almadan da bu savaş ve ölümden canlarını ve namuslarını kurtarmak için ülkemize sığınan kardeşlerimizin her türlü ihyitacını karşılayacak güce ve kapasiteye sahiptir. Ancak başta Katar ve Kuveyt gibi İslam ülkelerinin bu günlerde din kardeşlerinin yanında yer alması, varlıklarını hissettirmeleri önemli. Kuveyt ve Katar halkına ve her iki ülke adına şehrimize teşrif eden değerli temsilcilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.