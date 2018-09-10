Urfa'da Kaza,5 Yaralı

Şarampole Devrildi

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.Kaza, akşam saat 18.10 sularında, Şanlıurfa-Suruç karayolunda meydana geldi.Alınan bilgiye göre,İbrahim Y. Hakimiyetindeki 63 TH 478 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada sürücü İbrahim Y. ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla, Şanlıurfa'da ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan 2 Kişinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.