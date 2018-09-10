Başkan Ekinci Vatandaş Ve Esnafla İç İçe

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ilk günden itibaren esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Sık sık çat kapı ev ziyaretleri yapan Başkan Ekinci, vatandaşın duasını alıyor.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, seçildiği günden bu yana ilçede gezmedik esnaf sokakta tokalaşmadığı vatandaş bırakmadı. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında sahaya inerek esnafın ve vatandaşın taleplerini birinci ağızdan dinleyen Başkan Ekinci, sorunları yerinde çözüme kavuşturmaya devam ediyor. ‘Sıkılmadık el, dokunulmadık yürek kalmayacak ‘ düşüncesiyle hareket eden Başkan Ekinci, gerek mahalle ziyaretleri gerekse esnaf ziyaretleriyle vatandaşların sesine kulak veriyor. Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sık sık gerçekleştiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bu kez de hal pazarı esnafını ziyaret ederek, esnafa hayırlı bir hafta olması dileğinde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Yapılan hizmetlerden memnun olduklarını dile getiren esnaflar, çalışmalarından dolayı da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür ettiler. Çok sayıda işyerini dolaşarak esnafla bire bir sohbet eden Başkan Mehmet Ekinci, burada esnafın duasını da aldı. Başkan Ekinci, esnaf ve vatandaşın sesine kulak vererek onlarla her zaman birlikte olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.