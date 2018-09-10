Tatlıses'e 10 Milyonluk Hediye!

Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses'e Zekeriyaköy'deki evini hediye etti.Uzun süredir Zekeriyaköy'deki bu evde oturan Derya Tuna, Maslak Ağaoğlu 1453'te kendisi için penthouse bir daire kiralamış.İdo Tatlıses de 10 milyon TL değerindeki bu lüks villaya taşınacak, villanın alt katını stüdyoya çevirecekmiş.