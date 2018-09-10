Başkan Peltek, Türkiye - Ab İş Dünyası Diyaloğu Projesi Tanıtım Toplantısına Katıldı

Türkiye- AB İş Dünyası Diyalogu Projesi Tanıtım Toplantısı İstanbulda gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek temsil etti.

Toplantıya, TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanı Christoph Leitl ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Oda ve Borsa başkanları ile Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Rusya Federasyonu, Karadağ, Kosova, Belarus, Gürcistan Odalar Birliklerinin Başkanları ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) Projesi’ne ilişkin, “AB, oda ve borsalarımıza 5 milyon avro hibe kaynak daha sağlamış olacak. Bu proje, aynı zamanda, son yıllarda soğumaya yüz tutmuş AB-Türkiye ilişkisini yeniden canlandırmaya yönelik bir girişimdir.” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TEBD Projesi'nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının, iş dünyasına hizmet anlamında çok etkili kurumlar olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, “Oda ve borsalar, iş dünyasına dönük görevleri yanında, yerel kalkınma gibi birçok sosyal alanda da faaliyet göstermektedir. Biz oda ve borsa camiası olarak, üyelerimize daha iyi hizmet etmek, üyelerimizi daha etkili temsil etmek ve bulunduğumuz çevreye daha duyarlı olmak zorundayız. Tüm bu önemli görevleri yerine getirebilmek hizmet kapasitesi ile doğrudan bağlantılıdır.” dedi.

Türk oda ve borsalarının 2001’den bu yana bu vizyonla çalıştığını ifade eden Hisarcıklıoğlu,“Türkiye’de oda ve borsalarımızı, işletmeler için hizmet merkezi haline getiriyoruz. Bu süreçte AB bize, oda ve borsalarımıza yaklaşık 11,5 milyon avro hibe destek sağlamıştı. EUROCHAMBRES da kendi bilgi ve deneyimi yanında, AB üyesi ülkelerin önde gelen oda sistemlerinin deneyimini ülkemize taşımamıza yardım etmişti.” diye konuştu.

“EN ETKİLİ DİYALOG PLATFORMU İŞ DÜNYASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE"

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve EUROCHAMBRES’ın ortak girişimi sonucu geliştirilen TEBD Projesi ile AB'nin, Türk oda ve borsalarına hibe kaynak sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti: “TOBB ve EUROCHAMBRES’ın ortak girişimi sonucu şimdi bu projeyle AB, oda ve borsalarımıza 5 milyon avro hibe kaynak daha sağlamış olacak. Bu proje, aynı zamanda, son yıllarda soğumaya yüz tutmuş AB-Türkiye ilişkisini yeniden canlandırmaya yönelik bir girişimdir. Ben, iş dünyamız adına, AB'ye ve başkan vekili olmaktan gurur duyduğum EUROCHAMBRES’a teşekkür ediyorum. 2001’de Oda Geliştirme Projeleri’yle bu sürece başlamıştık. Daha sonra Türkiye-AB Oda Forumu, şimdi de Türkiye-AB İş Diyaloğu adıyla uyguladığımız projelerle oda ve borsalarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Bu projelerle, oda ve borsalarımızın hizmet kapasitelerine destek sağlamak yanında, Türkiye’nin AB üyelik sürecine de katkı veriyoruz. İş dünyasının birbirini daha yakından tanımasını sağlıyoruz.

Türkiye ile AB arasındaki diyalog platformlarına oda ve borsalarımızı dahil ediyoruz. Şunu açıkça ifade etmek isterim; Türkiye ile AB arasındaki en etkili ve giderek daha da güçlenen diyalog platformu, oda ve borsalarımızın liderliğinde iş dünyası tarafından yürütülmektedir. Daha çok diyaloğa ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. O nedenle bu projemizi, Türkiye-AB bütünleşmesinin gerçek aktörlerini yakınlaştıracak çok önemli bir adım olarak görüyoruz.”

“TÜRKİYE KAZANACAK, AVRUPA KAZANACAK”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TEBD Projesi kapsamında Türkiye ve AB üyesi ülkelerden 20 oda ve borsanın eşleştirileceğini, Türk ve AB üyesi ülke odalarının bir araya gelip birlikte çalışacağını, birlikte proje üreteceğini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Yani Türk ve AB odaları, birbirlerine ortak olacak. Kadın ve genç girişimciliğini geliştirme, çevre, ürün geliştirme, Gümrük Birliği gibi bir dizi iş birliği alanı söz konusu. Bu kapsamda, Eylül 2018 ila Haziran 2020 arasında 100’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirmeyi planladık. Türk oda ve borsaları, AB’deki partnerleriyle birlikte bu alanlarda ortak projeler geliştirecek ve uygulayacak. Tüm bunlar, il ve ilçelerimizde yerel kalkınmaya da ivme kazandıracak, yereldeki girişimcilerin Avrupa’ya açılmasına imkan verecek. Neticede Türkiye kazanacak, Avrupa kazanacak, birlikte çalışıp birlikte kazanmış olacağız. İş dünyası olarak başlattığımız bu win-win, yani kazan-kazan sürecinin, ülkeler bazında da yansıması olacağına inanıyoruz. Bu projenin, ülkemiz iş dünyasına, oda ve borsa camiamızın hizmet kapasitesine ve Türkiye-AB diyaloğuna katkı sağlamasını diliyorum.”

“LÜTFEN, SİYASİ GELİŞMELER İŞ DÜNYASINI ETKİLEMESİN”

EUROCHAMBRES Başkanı Christoph Leitl de Türk oda, borsalarına ve Türk ekonomisine güvendiklerini belirterek, “Ekonomide zorlu dönemler görülebilir ama önemli olan işleri düzeltmek için çalışmak... Bu noktada Türk hükümetine inanıyoruz.” dedi.

Leitl, toplam 20 bin Avrupalı şirketin Türkiye’deki iş ortamına güvenerek burada yatırım yaptığını ifade ederek, "Kurumsal iş birlikleri yaparak bu zorlu dönemleri aşmak mümkün. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) arasında iş birlikleri yapılabilir. Buna da oda ve borsalar eşlik edebilir. EUROCHAMBRES olarak, bu zorlu dönemi atlatmanızda size eşlik edeceğiz. Sorunların çözümü, birlikte çalışıp çalışmamaya bağlı.” şeklinde konuştu.

Avrupa’da 46 ülkenin EUROCHAMBERS’e üye olduğunu hatırlatan Leitl, tüm üye ülkelerin hükümetlerine inovasyon konusunda öncülük edildiğini söyledi.

Leitl, “Lütfen, siyasi gelişmeler iş dünyasını, şirketleri, çalışmalarımızı etkilemesin. Bizler şirketleri dinliyor ve destekliyoruz. Lütfen, hükümetler de şirketleri desteklesin. Bizim asıl işimiz ‘iş siyasetten önce gelir’ demektir. Avrupa, bu fikirler sayesinde birleştirilmiştir." diye konuştu. Leitl, Türkiye’nin en büyük hazinesinin yetenekli insan kaynağı olduğunu, eğitimle bu kaynağın daha büyük katma değer yaratabileceğini vurguladı.

“HER ZAMAN TÜRKİYE’YE GÜVENEN YATIRIMCININ YANINDA OLDUK”

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise Türkiye ve AB arasında diyalog ihtiyacı bulunduğunu dile getirerek, ticari diplomasi yapan oda ve borsaların ekonomi için büyük önem taşıdığını kaydetti. Türkiye ve AB arasında öncelikli olarak ticari iş birliklerini ve bunların çeşitliliğini ele almak gerektiğini, Türk dış ticaretinin yarısının AB ülkeleri ile yapıldığını belirten Metin, Türkiye ve AB arasındaki partnerliğin uzun soluklu yapısına dikkati çekti. Metin, toplantıda bulunan Avrupalı katılımcılara seslenerek, “7 gün 24 saat kapımız, Türkiye ile ilgili bir konuda desteğe ihtiyacı olan tüm şirketlere açıktır. Her zaman Türkiye’ye güvenen yatırımcının yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Güven hususunda hiçbir şüpheniz olmasın.” dedi. Metin, eğitimi önemsediklerini vurgulayarak, AB fonlarından yeterli desteği alabilmek için eğitimli personel konusunda eksiklik yaşandığını vurguladı.

ABD’nin küresel ölçekte başlattığı korumacı ekonomi politikasını eleştiren Metin, AB'nin ekonomik duruşunun bir örnek olması gerektiğini söyledi. Metin, AB ile ticari iş birliklerinin artması için her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını belirterek, “Anadolu’da güzel bir söz vardır. Bir mağazaya girdiğinizde ‘Dükkan sizin’ derler. Biz de AB’ye diyoruz ki 'dükkan sizin.” ifadelerini kullandı. AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Avrupa Komisyonu ve Türk hükümetinin global ortaklığa odaklandığı diyalog toplantılarının her iki partnere de güç kattığını söyledi.

İL VE İLÇE DÜZEYİNDE 30 YEREL İŞ BİRLİĞİ PROJESİ GELİŞTİRİLECEK

Verilen bilgiye göre, TEBD Projesi kapsamında, kadın ve genç girişimciliğin geliştirilmesi, çevre, Türk KOBİ'lerin Avrupa’da iş yapma zorluğunun tespiti için anket, inovasyon, enerji, KOBİ'lerin borç yönetimini kapsayan finansal eğitimlerin dışında, il ve ilçe düzeyinde 30 yerel iş birliği projesi geliştirilecek.