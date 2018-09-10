Demirkol, Çöp Topladı

Projeyi Faaliyete Geçirdi

Demirkol, Piknikçilerin çöplerini Topladı

Projeye Vatandaşlar da Destek Verdi

Amaç, Temiz Bir Çevre Bilinci

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi Başkanı Fevzi Demirkol, beraberindeki gençlerle kent merkezindeki bir ormanda piknikçiler tarafından atılan yaklaşık 50 çuval çöpü topladı.Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temiz bir çevre oluşturulmasına dikkati çekmek amacıyla AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından "AK Gençlik Çevre Dostu Projesi" faaliyete geçirildi.Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, AK Parti Haliliye Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özdemir ve teşkilat üyesi yaklaşık 100 gencin katılımıyla şehir merkezindeki kent ormanı piknikçiler tarafından bırakılan çöplerden temizlendi.Çevredeki pikniğe gelen vatandaşların da destek verdiği temizlik çalışması kapsamında yaklaşık 50 çuval çöp toplandı. Açıklamada görüşleri yer alan Demirkol, daha temiz bir çevre oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.Çöp toplama işinde kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür eden Demirkol, şunları kaydetti:"Çevreye duyarlılığımızı göstermek açısından böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Temiz bir çevre bilinci oluşması açısından sembolik olarak yapılan bu hareketin, halkımızın günlük hayatına yansımasını istiyoruz. Böylesi çalışmalarla tertemiz çevreler oluşmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Haliliye Belediyesi olarak göreve başladığımızda 'Temiz Haliliye' diye başladık ve bu hedefimize ulaştık. Şimdi, 'Tertemiz Haliliye' diyoruz. İnşallah daha temiz bir çevreye sahip olacağız.