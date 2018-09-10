Urfa'da Motosiklet, Kamyona Çarpt, 1 Ölü

Park halindeki Kamyona Çarptı

Şanlıurfa'da motosikletin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü öldü, oğlu yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir- Mardin karayolunun Dağyanı mevkisinde meydana geldi. Suat Cirik (38) yönetimindeki 63 ZH 337 plakalı motosiklet, Viranşehir- Mardin karayolunun Dağyanı mevkisinde park halinde bulunan iş makinesine çarptı. Kazada, yaralanan sürücü ile oğlu İzzet Cirik (14), Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Suat Cirik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Suruçlu olan Cirik ailesinin mevsimlik işçi olarak Viranşehir'e çalışmaya gittiği öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı