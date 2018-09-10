Harran’daki Kan Davası Olayının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kan davası, 2012 yılında Harran’a bağlı Damlasu kısal mahallesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden başlamıştı. İddiaya göre, C.K.’nın babası S.K., silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettikten sonra kan davası başladı. S.K.’nın ölümünün ardından çocukları köyden ayrılarak başka bir kente yerleşti. S.K.’nın çocukları, babalarının ölümünden Mehmet Ç. ve Mehmet Ç.’nin dayılarını sorumlu tuttu. Bu olayla ilgili yeterli delil olmaması nedeniyle kimse tutuklanamamıştı.Harran PTT şubesinin yakınlarında yaşanan olay ile ilgili güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.İşte o görüntüler