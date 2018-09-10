İsrail Ordusuna katılan Urfalı kadın Tepkilere Neden Oldu

Hamas’a Karşı Mücadele Ediyor

90’lı Yıllarda Urfa nüfusuna Kayıt Ediliyorlardı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine kayıtlı olan Sabiha İrem Çevik son zamanlarda sosyal medyada sıkça bahsedilen kadınlar arasında yerini aldı.Üzerindeki İsrail Askeri kamuflajıyla sosyal medyada oldukça aktif olan Sabiha İrem Çevik İsrail Ordusu’na katılıp Hamas’a karşı mücadele ediyor.İsrail ordusu ile savaşmaya giden Şanlıurfalı Sabiha İrem Çevik’in Yahudi asıllı Türk vatandaşı olduğu iddia edildi. İddiaların doğru olup olmadığı ise Urfa’nın eski insanları arasında dilden dile dolanan bir hikâye ile bağdaştırmak mümkün olabilir. O hikâyede, 90'lı yıllarda İsrailli hamile kadınların doğum için Urfa'ya getirildiğini, doğan bebeğin kimliğindeki doğum yeri hanesine Şanlıurfa yazdırıp İsrail'e döndüklerinden bahsedilir.Bahsedilen bu hikâyede geçen Yahudi asıllı Türk vatandaşlarından biri de Sabiha İrem Çevik olduğu söyleniyor.