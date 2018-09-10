Yetkililerin Yapamadığını Urfa Halkı Yaptı

Urfa’yı Google Bile Kabul Etmedi

Urfa Halkı Duruma El Attı

Urfa Yetkilileri Nerede?

Şanlıurfa’nın merkezi olarak bilinen Rabia Meydanı’nın Suriye Meydanı olarak anılmasına Urfalılar büyük tepki gösterdi.Google Arama Motorunda Suriye Meydanı olarak arama yapıldığında ilk sırada Şanlıurfa Rabia Meydanı çıkıyordu. Durumun yayılmasının üstüne Urfalılar, Google Haritalarda Suriye Meydanı değil de Rabia Meydanı görünmesi için harekete geçti.Turizm kenti olan şehrimizin, ülke ve şehir dışından gelen turistleri kolay ve doğru yönlendirebilmesi için Google haritalarda eksiksiz ve doğru bilgi sunması gerekirken, yetkililerin bu durumla ilgilenmemesi de ayrıca büyük tepkilere neden oldu.Urfa halkı yetkililerin yapmadığını yaparak Google Haritada Rabia Meydanı başvurusunu yaptı. Haritada Rabia Meydanı adres ve bilgilerini giren Urfa halkı daha gelişmiş ve doğru arama için Urfa yetkililerinden konuya el atmasını talep etti.Urfa yetkililerinin teknoloji çağında yaşadığımız halde ve Urfa’nın yılda 1 milyondan fazla turist alıyor olmasına rağmen teknoloji hatalarına göz yumması Urfa’nın gelişmemesi önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Bizler de Urfa.com Ekibi olarak Şanlıurfa'da bulunan tarihi mekanların Google Haritada gösterilmesi ve doğru bir şekilde yönlendirilmesi için gerekli çalışmalara başlayacağız.