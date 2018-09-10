Vali Erin, İznini Şanlıurfa’da Geçirdi

Geçen hafta sekiz günlük yıllık izne ayrılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, izninin tamamını Şanlıurfa’da geçirdi. İzni süresince vatandaşları ziyarete devam eden Vali Erin, hafta boyunca taziye ziyaretlerinde de bulundu. Hac ibadetini tamamlayarak kente dönen çok sayıda vatandaşı da ziyaret eden Vali Erin, hasta ziyaretlerini de ihmal etmedi.İzninin son gününde, ildeki sağlık yatırımlarını incelemek ve sağlık alanındaki sorunları değerlendirmek üzere Şanlıurfa’ya gelen Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i ağırlayan Vali Erin, izin sonrası ilk çalışma gününde de makam kapılarını açarak çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.Vali Erin’i ziyaret edenler arasında Şanlıurfa Bakallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun ve yönetim kurulu üyeleri, Ruha Derneği yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar yer aldı.Makamındaki görüşme ve kabullerin ardından Hükümet Konağı bahçesi, Tapu Kadarsto ve İl Nüfus Müdürlüğünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erin, vatandaşların şikayetlerini dinleyip sohbet etti.Aynı gün, Pasinler Kaymakamlığı’na atanan Birecik Kaymakamı Kadir Perçi’yi makamında kabul eden Vali Erin, Kaymakam Perçi’ye Şanlıurfa’daki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar dileyip, bir plaket takdim etti.Akşam saatlerinde ise Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Tolgahan Öztoprak ile İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi’ye makamlarında iade-i ziyarette bulunan Vali Erin, Öztoprak ve Kirişçi’ye yeni görevlerinde başarılar diledi.