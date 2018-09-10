Urfa İçin Güzel Haber, Mermerciler Taşınıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmalarında sona gelinen Mermerciler Sitesi’ne kent merkezindeki esnaf taşınmaya başladı. Site esnafını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Bu çalışmayla şehrimiz rahatlayacak" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, ŞUŞKİ ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarında sona gelinen ve Şanlıurfa-Akçakale Çevreyolu üzerinde yer alan yeni Mermerciler Sitesi’nde şehir merkezindeki esnaf taşınma işlemine başladı. Mermerciler Sitesi'nde esnafla sohbet ederek yapılabilecek çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Esnafımıza güzel bir yer kazandırdık ve esnafımız rahatlayacak çalışmalarımız devam edecektir. 22 esnafımız taşındı. 60 civarında ve geriye kalan esnafımız için de bir aylık bir süre tanıdık. Eski sanayi bölgesinde Karakoyun deresine mermer işiyle uğraşan esnafın atıkları akıyor. Karakoyun deresini artık temizleyip daha güzel bir hale bürünmesini sağlayacağız. İnşallah örnek gösterilecek bir bölge ve site haline gelecek" şeklinde konuştu.

Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Mermerciler Kooperatif Başkanı Mikail Konak da, "Yürütülen hizmetlerden dolayı Başkan Nihat Çiftçi ve şahsında çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Mermerciler Sitemizde alt yapı hizmetleri tamamlandı. Ardından üst yapı hizmetlerine geçildi. Sitemizin tüm eksikliklerini tamamlanmış durumda. Su, elektrik, asfaltımız, alt yapımız ve dükkanlar tamamlandı. Esnafımız taşınması lazım. Yaptıkları hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar'a ve Zabıta Daire Başkanı Burak Küçük'e çok teşekkür ediyorum" dedi.