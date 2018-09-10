Haliliye Belediyesi tarafından “Kirvem belediyem olsun” sloganıyla geleneksel sünnet şöleninin bu yıl 5’incisi düzenlendi. Sünnet olacak çocuklarla birlikte bir araya gelip, Balıklıgöl gezisi de yapan Başkan Fevzi Demirkol, “Kirvelik bizde önemli, kirve babadan sonra amcadan önce gelir. Kirve bizim geleneğimizde ayrı bir öneme sahiptir” dedi.Temel belediyecilik çalışmalarının yanında, sosyal belediyecilik hizmetleriyle de Haliliye halkının gönüllerine dokunan Başkan Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla başlatılan sünnet şöleninin bu yıl 5’incisi düzenlendi. Kirvem belediyem olsun sloganıyla yürütülen çalışmada, ilk olarak kayıtlar alındı ve kayıtlar doğrultusunda çocukların ihtiyaç duyacağı kıyafet ve ayakkabılar aileleri dağıtıldı. Düzenlenen şölene Başkan Fevzi Demirkol, eşi Adile Demirkol, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Milletvekili Ahmet Akay, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Defterdarı Gülcan Akbıyık, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, bürokratlar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ve teşkilat başkanları ile üyeleri, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı.Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başlayan sünnet şöleninde konuşma yapan Başkan Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları temel belediyecilik hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi. Haliliye halkı için yaptıkları yeni projelerle ilgili de bilgiler veren Başkan Demirkol, sünnet şölenine ilişkin ise şöyle konuştu:“Bizim gelenek ve göreneklerimizde sünnetin ayrı bir önemi vardır. Başladığımız günden itibaren hamdolsun bu yıl 5’incisni düzenlediğimiz geleneksel sünnet şölenimizi, Cenab-ı Hakk bizlere yapmayı nasip eyledi. Cenab-ı Hakk’a sonsuz şükür ve hamd ediyoruz. Bu şölenimizi yaparken, ilk senelerde şunu ifade ettik; kirvelik bizde önemli, kirve babadan sonra amcadan önce gelir. Sevinçli günlerde, acılı günlerde kirve yanlarında olur. Kirve bizim geleneğimizde ayrı bir öneme sahiptir. Biz bu sünnet şölenlerini yaparken, ‘Kirvem belediyem olsun’ dedik. Hamdolsun bugün burada geleceğin Fatihleri, ilim adamları, tasavvuf ehli, doktor, avukat, hâkim olacak olan kirvelerimin sünnetinde Cenab-ı Hakk bizleri bir araya getirdi.”Başkan Demirkol’un ardından konuşma yapan İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Bugün buradaki tablo bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ak belediyelerimiz göstermiştir ki, belediyecilik sadece alt yapı, üst yapı yapmak değil, sosyal belediyecilik anlayışıyla öne çıkmayı gerektirmekte, halkımızla bütünleşmeyi, halkımıza dokunmayı gerekmekte. Bugünkü tablo da, bize gösteriyor. Göreve geldiği günden bugüne yaptığı hizmetlerinden dolayı Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından davetlilere, kentin yöresel yemeği olan tirit ikramında bulunuldu. Sünnet şöleni, yemeğin ardından sünnet olacak çocuklara kına yakılmasıyla sona erdi. Sünnet olacak çocuklar, daha sonra Başkan Fevzi Demirkol ve aileleriyle birlikte Balıklıgöl’e götürüldü. Burada dua eden çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte evlerine bırakıldı.