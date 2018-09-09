Eğitime 1 Hafta Kala Eğitim Kampüsü Hala İnşaatta

Eğitim Kampüsü Tamamlanmadan Mı Açılacak?





Esas Eksiklik Yol

1 Haftaya Yolların Yapılması İmkansız

Siverek Büyükşehirden Talep Etti

2 yıldır yapımı devam eden Şanlıurfa Eğitim Kampüsü bu sene eğitim öğretim hayatına adım atacak. Duyurunun yapılması üzerinde sevinen veliler, çocuklarının daha iyi şartlarda ve yeni yapılmış bir okulda eğitim göreceği haberi sevindirmişti. Öyle görünüyor ki Eğitim Kampüsü’nde okuyacak öğrenciler bu yıl çok zorluk çekecek.Eğitim Kampüsünün tamamlanmamış olması öğrencilere de velilere de zorluk yaşatacakken bir velinin konu hakkında yatığı açıklamalar, haklılık paylarının ne kadar fazla olduğunu gösteriyor.İşte velinin o açıklamaları,Eğitim Kampüsü 2 yıldır yapılıyor. Bu yıl şehirdeki seçme okullar burada eğitime başlayacak. Şehrin dışında yer alan bir kampüs. Yürüyerek ulaşım çok çok zor. Okullar inşaattan yeni çıkmış. Çevre ve bahçe düzenlemeleri büyük oranda tamamlanmamış.”“Esas eksiklik yol olmaması. Belediye yolları yapmamış. Yollar mucur ve küllük. Hatta arka taraftaki fen lisesi ve Şanlıurfa Anadolu Lisesi’nin hiç yolu yok. Arabalar gidip gelerek kayalıkta yol yapmış. 1 hafta sonra Yaklaşık on bin öğrenci bu kampüse okula gidecek. Ama belediyenin haberi yok gibi veya gündeminde yok.”Müdürler kişisel ilişkilerini kullanıp büyükşehirdeki ilgililere ulaşmışlar. Ama 1 haftaya bu yolların yapılması imkansız. Milli eğitim en az 4 ay öncesinden Büyükşehir’in kapısında nöbet tutmalıydı. Belediye başkanını götürüp göstermeliydiler rezaleti.”“Siverek’te Milli Eğitim, okullar açılmadan aylar önce kampüs okulların yollarının yapımını belediyeden talep edip yaptırırken, Urfa neden harekete geçmedi sormak lazım. Bu rehavetin sebebi ne? Eğitim sendikaları ne ile uğraşıyorlar. Onların haberi var mı? Boşver, çok değil 1 hafta sonra tüm ilgililer görecek. Bizde böyle... Yumurta kapıya dayanmadan olmaz...”