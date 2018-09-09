Bu Proje Şanlıurfa'da Çok İşe Yarayacak!

Şanlıurfa’da yaz aylarında serinlemek için kanllara girip boğulanların sayısı 45’e ulaştı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu sulama kanalları için proje geliştirmesini isteyen Urfalılar, sulama kanallarının üstü güneş panelleri ile kapatılsın dedi. Güneş enerjisi panelleri ile elektrik üretiminin de karşılanabilecek.Konu ile ilgili vatandaşın yaptığı açıklamalar şu şekilde,“Tasarruf konusu gündemdeyken,Şanlıurfa'daki sulama kanalları ve kanalların devamı, zaman kaybetmeden güneş panelleri ile kapatılmalıdır. Böylece güneş panelleri hem başka yerler işgal etmemiş olacak hem de yılın en az 7-8 ayı güneş enerjisi ile elektrik elde edilebilecektir.Ayrıca aşırı sıcaklardan dolayı suyun önemli bir kısmının buharlaşması önlenecek ve sulama kanallarındaki boğulmaların da önüne geçilmiş olacaktır...Her yönüyle kazançlı olan bu proje, Ülkemizin menfaati için derhal hayat bulmalıdır..”Proje fikrinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından nasıl karşılanacağı henüz netlik kazanmadı.