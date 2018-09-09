Şehrin İsminin Suriye Olarak Değişmesine Ramak Kaldı

Google Onayladı, Rabia Meydanı Değil Suriye Meydanı

Rabia Meydanı Dökülmeye Başladı

Rabia Meydanının Etrafı Suriyelilerin iş Yeri İle Dolu

Türkiye’de en fazla Suriyeliyi barından illerden biri olan Şanlıurfa, Suriyelileri ile bütünleşmeye başladı.Yemek sektöründen tutun da turistik alanlarda sıkça faaliyet gösteren Suriyelilerin Urfa ile bütünleşme çabaları ne yazık ki sonuç verdi.Yaz aylarında sabahlara kadar oturdukları ve Urfa’nın merkezi olan Rabia Meydanı artık Suriye Meydanı oldu. Google Arama Motoruna “Suriye Meydanı” yazıldığında ilk sırada rabia Meydanının yer alması Urfalıları çileden çıkarmaya yetti.Meydanı esir alan Suriyeliler, Urfalı vatandaşların alanı kullanmasına engel olurken, Rabia Meydanında oluşan tahribatlara da sebep oluyorlar. Rabia Meydanının açılmasının üzerinde çok fazla zaman geçmeden dökülmeye başlaması bunun en büyük kanıtlarından bir tanesi oldu.Sadece Rabia Meydanı değil meydanın etrafındaki iş yerlerini de esir alan Suriyeliler, Meydanın çeşitli yerlerinde bakkal, pastane hatta canlı müzik yapılan kafeler açmaya başladı. Kendi ülkelerinden gelen insanların açtıkları iş yerlerinden alışveriş yapma kolaylığına da erişen Suriyeliler bu sebeple Rabia Meydanını tercih ediyor.