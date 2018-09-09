Urfa Okullarında Haraç Zamanı Başladı

10 TL’lik Tişörtün Baskısı 40 TL

Kayıt Parası Alınıyor

Kayıt Parası Almak Yasal Mı?

Kayıt Parası İsteniyorsa Ne Yapılmalı?

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Duyuru Yapmalı

2018-2019 eğitim öğretim yılına girmeye az bir zaman kala veliler okul kayıtları ve çocukların masraflarıyla cebelleşmeye başladı. Şanlıurfa’da okullarda bağış parası adı altında kayıt parası toplanıyor. Bunun yanında kayda giden velilere yeni okul formalarının alınmasını zorunlu kılan okul yöneticileri, kendi belirledikleri giyim mağazalarından yüksek fiyatta okul formaları satışını gerçekleştiriyorlar.10 liralık ucuz tişörtlere okul amblemlerinin basılması ile beraber, tişört satış fiyatı 50 TL’ye çıkıyor. Her yıl yeni okul formalarının çıkmasına tepki gösteren veliler, “Her sene bir okul forması almak zorund kalıyoruz. Okul kıyafeti diye tek bir yerden 10 katına formaları almak zorunda kalıyoruz.” İfadelerini kullandı.Şanlıurfa’da okul kıyafeti almayı zorunlu kılan yöneticiler, kayıt sırasında bağış adı altında kayıt parası da topluyor. Okul kayıtları sırasında velilerden kayıt parası adı altında haraç toplayan okullara isyan eden veliler “Bu duruma artık bir son verilmeli” dedi. Kayıt parası vermeyen çocukların kayıtları alınmazken veliler de bu zor durumla nasıl başa çıkacaklarını düşünüyor. Mecbur kalanlar kayıt parası verirken, büyük çoğunluk buna itiraz ettiği için şikayet dilekçeleri oluşturup yetkili kurumlara gönderiyor.Öğrencilerin okula kayıtları sırasında, okul yöneticilerinin, velilerden para talep etmeleri yasal değil. Konu ile ilgili yönetmelikte;"İlgili yönetmeliğin Birlik Gelirleri başlıklı 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü ve ilgili genelgede de 'Okul-aile birlikleri temsilcileri, öğrenci velileri ile bağış yapılması amacıyla karşı karşıya getirilmeyecek, öğrenci kayıt-kabulü ve diploma verilmesi karşılığında okul-aile birlikleri hesabına para yatırılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır' hükmü yer almaktadır.öğrencilerini okul kaydına götüren veliden bağış adı altında zorunlu para talep eden okulların yönetici isimleri ile beraber BİMER-CİMER gibi iletişim merkezleri ve bulundukları il veya ilçelerin Milli eğitim Müdürlüklerine şikayette bulunma gerekmektedir.Konu ile alakalı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara ‘kayıt parası’ uyarısı yapıldı. Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanan ve ilçelere gönderilen ‘kayıt parası’ konulu yazıyla, öğrenci kaydı sırasında velilerden herhangi bir nedenle para isteyen okul yöneticileri hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi. Bu tarz uyarıların Şanlıurfa’da da yapılıp velilerin bilgilendirilmesi gerekirken, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü sitesinde konu ile alakalı herhangi bir açıklama olmadığı dikkatlerden kaçmadı.