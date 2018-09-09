Urfa’da Sonbahar’ın İlk Yağışları Fıstıkları Telef Etti

Sonbahar ayına girdiğimiz eylül ayının ilk haftası yağışlar tüm Türkiye’de etkisini göstermeye başladı. Yağmur yağışları ile beraber dolunun da yağdığı ülkede ufak çaplı seller meydana geldi.Urfa’nın da kırsal kesimlerinde meydana gelen şiddetli yağışlarda fıstık bahçeleri zarar gördü. Dolu yağışı ile beraber henüz toplanmayan fıstıkların %80’i telef oldu.