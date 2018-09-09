Pet Şişe Getirenin Otobüs Kartına Para Yükleniyor

Pet Şişe ile Ulaşım Kartına ParaŞu anda sayısı 10 olan ve 1 ay sonra 100'e çıkacak konteynerler, ilk önce metro istasyonlarına ve pilot okullara yerleştirilecek. Büyüklüğüne göre pet şişe ve alüminyum içecek kutusu başına 2 kuruştan 9 kuruşa kadar ulaşım kartına yüklenecek. Kartına yükleme sayısı fazla olanlar, Şehir Tiyatroları'ndan ücretsiz tiyatro bileti alabilecek ve İBB Sosyal Tesisler'inden indirimli yemek yiyebilecek.
Pet Şişe ile UrfaKart’a Para Yükle2 milyonu aşan nüfusu ile özellikle yaz sıcaklarında tüketilen onca su şişesinin geri dönüşüme kazandırılması için Şanlıurfa’da da bu uygulamanın yapılması gerekmektedir. Birçok ülkede senelerden beridir var olan uygulamanın İstanbul’dan sonra Şanlıurfa’ya da kazandırılması, plastik şişelerin geri dönüşüme kolay kazandırılması için önem arz etmektedir. Uygulama Şanlıurfa’da faaliyete geçtiği takdirde Urfalı vatandaşlar, hem doğayı korumuş olacak hem de kent kartlarına belirli miktarlarda para yüklenerek cebini korumuş olacak.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu uygulamaları şehre kazandırması için gerekli çalışmaları başlatığ başlatılmayacağı merak konusu haline gelirdi.
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