Urfa'da Korkunç Kaza, 8 Yaralı

Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı

Urfa-Adıyaman Karayolunda meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda meydana geldi.51 yaşındaki Şevket A. hakimiyetindeki (02 AP 743) kamyonet ile, Mehmet Delice hakimiyetindeki (02 AD 027) otomobil çarpıştı.Kazada, sürücüler ve aynı aileden Fatih (2), Fatma (1), Hüseyin (5), Yeter (23), Üveyş (51) ile Hüseyin Delice (61) yaralandı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla,Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.