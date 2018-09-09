Haliliye Belediyesi Önünde Kaza, 2 Yaralı

Kaza Belediye Önünde Oldu

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Haliliye Belediyesi önünde, Kavşaktan ana yola girmeye çalışan Mustafa E. hakimiyetindeki( 63 PF 271) araç ile İbrahim T. hakimiyetindeki (63 M 6379) araç çarpıştı.Meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla,Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.