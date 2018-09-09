Urfa'da 3 Motor Hırsızı Yakalandı

3'ü de Aranıyordu

Harran'ın korkulu rüyası olan 3 hırsız, Harran Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucu yakalandılarAlınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Harran İlçesinde bir haftada motor hırsızlığı ve çeşitli suçlardan aranan 3 hırsızın yakalanması için, çalışma başlatıldı.Hırsızların adresinin tespit eden polis ekipleri yaptığı baskında,İ.K., A.Ö. ile T.B. isimli 3 şahsı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.3 Hırsızın çaldığı,4 motosiklet, bir telefon ile bir miktar para ise sahiplerine verilmek üzere el konuldu.