Akçakale'de Telekontörcüler İş Başında!

80 Bin Lirasını, Sahte Görevlilere Verdi

Akçakale'den Denizli'ye Uzanan Hırsızlık, Akçakale Emniyet Müdürlüğünün Başarılı Operasyonu Sonucu Suçüstü YakalandılarOlay,geçtiğimiz günlerde Akçakale-Denizli'de meydana geldi.Alınan bilgiye göre,Denizli'de ikamet eden Feride T.'yi Akçakale'den arayan 2 kişi, kendilerini kamu görevlileri olarak tanıttı ve 80 bin liralık ziynet eşyasını aldı.Yaklaşık 2-3 saat sonra Feride T., dolandırıldığını anladı ve polise başvurdu.Telefon numaralarından şahısları takip eden ve Akçakale'de olduklarını belirleyen polis,dolandırıcıları girdikleri kuyumcuda suçüstü yakaladı.Polis 2 kişiyi gözaltına alarak (S.T. ve İ.T.), yanlarındaki ziynet eşyasına el koydu.Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan S.T. ve İ.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.