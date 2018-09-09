Urfa'da 1 Kişi Boğuldu

Cansız Bedeni 300 Metre İleride Bulundu

Olay dün akşam saatlerinde,Şanlıurfa Tek Tek dağlarında yakınlarında bulunan bir sulama kanalında meydana geldi.Alınan bilgiye göre,15 yaşındaki Ahmet Bütün, serinlemek için Milli Park yakınlarındaki sulama kanalına girdi.Bütün, bir süre sonra akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Su Altı Polis ekipleri geldi.Ekiplerin, yaklaşık 1 saatlik arama çalışmasını sonucunda Ahmet Bütün'ün, cansız bedeni girdiği yerin 300 metre ilerisinde bulundu.Gencin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.