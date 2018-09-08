Kaya İmzayı Attı, Urfa İçin Sevindiren Gelişme

URFA’DA TARIM ÜRÜNLERİNE STANDART GELİYOR

Şanlıurfa Ticaret Borsası ile Ankara Ticaret Borsası arasında Ticari Platform anlaşması imzalandı.Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın Avrupa Birliğine sunularak hibe desteği ile kurduğu Şanlıurfa Tarım Ürünleri A.Ş. ve yetkili sınıflandırıcı alanında hizmet vermesi için imzalanan anlaşma ile tarım ürünlerinde standartlaşma olacak.Aynı zamanda tarım ürünleri lisanslı depolarında muhafaza edilecek tarım ürünlerinin analizini yapılarak, ürünün nitelik ve özellikleri belirlenecek, standartlara uygun olarak sınıflandırılacak ve bu durumu belgelendirmek üzere, yetkili sınıflandırıcı olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan ve işletilen laboratuvarların lisans almaları, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları hakkında hizmet verilecek.Ankara Ticaret Borsası ile Ticari Platform Anlaşmasına imza atan Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, GAP’ın başkenti olarak bilinen Şanlıurfa’da tarım ürünlerinin hak ettiği kaliteyi yakaladığını belirterek, “Bu anlaşma üreticilerimize, sanayicimize ve tüccarlarımıza bir çok fayda sağlayacaktır. Bizler de Ticaret Borsası olarak üreticimizin, sanayicimizin ve tüccarımızın yanında yer aldık ve yer almaya da devam edeceğiz. İmzalanan Anlaşmanın memleketimize ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.