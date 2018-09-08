Erdoğan, 4 Krizden 3’ünü çözdü

KİLİT İSİM ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda dört büyük uluslararası kriz için devreye girdi. Bunlardan üçünü başarıyla çözen Erdoğan. 4.'sünü çözmek için devrede.Daha önce Batı Şeria’da İsrail yönetiminin cuma namazı yasağı üzerine tırmanan kriz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmeden yatışmış, Katar’a ambargo kararının alınmasıyla birlikte Körfez’de patlak veren krizde Erdoğan bir an bile tereddüt etmeden Katar’ın yanında yer alarak krizin daha büyümesini engelleyecek diplomatik girişimlerde bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan Myanmar’da Müslümanlara yönelik katliam karşısında devreye girdi. Myanmar ve Bangladeş cumhurbaşkanlarıyla yürüttüğü temaslar sonucunda kapıların açılmasını sağladı. Myanmar’daki insanlık dramını uluslararası zemine taşımayı başardı.Şimdi ise Başkan Erdoğan yanıbaşımızda milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib için devrede...Haber7'nin haberine göre,Rusya’nın ve Suriye rejim güçlerinin hedefindeki İdlib’de durum belirsizliğini korurken, bugün Tahran’da gerçekleşecek Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesinin bir numaralı gündemi İdlib olacak. Krizin ilk anından itibaren temaslarını sürdüren Erdoğan, Milyonlarca sivilin yaşadığı bölge için askeri operasyon dışındaki seçenekleri masaya sürecek.Erdoğan bölgedeki düğümü çözebilecek en kritik isimlerden biri... Geçtiğimiz günlerde BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura İdlib'deki duruma çözüm bulunması için Türkiye ve Rusya arasında görüşme yapılmasına zaman tanınması gerektiğini vurgulayarak Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "İkinizin yapacağı telefon görüşmesi, Tahran öncesinde dahi büyük fark oluşturabilir' diye seslenmişti.Daha öncede Türkiye'nin girişimiyle Halep'te ilan edilen ateşkesin ardından doğu Halep'teki siviller tahliye edilmiş ve büyük bir insanı dramın önüne geçilmişti