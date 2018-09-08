Bakan Son Noktayı Koydu, Ekmeğe Zam Gelecek mi?

2019 yılına yaklaşırken ekmek fiyatları hakkında yeni bir açıklama geldi. Şu günlerde pek çok üründe zam yapılırken ekmek fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda vatandaşların merakını giderecek haber Tatım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok. Bazı marketler ile görüştüm. Yeni yıla kadar ekmeğin fiyatını artırmayacaklarını açıkladılar. Memnuniyet ile karşıladım"