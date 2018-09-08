Üniversiteden Açıklama; Yapılan Hatayı Düzelttik

Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2018 Özel Yetenek Sınavı Antrenörlük ikili öğretim sınav sonuçları, listeleri yayınlanırken sehven yerleştirme puanlarına göre sıralama yapılmadan yayınlanmış olup, hata fark edilince gerekli düzeltme yapılmıştır.Konuyla ilgili açıklama yapan BESYO Müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan şunları söyledi: