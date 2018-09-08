Üniversiteden Açıklama; Yapılan Hatayı Düzelttik

Konuyla ilgili açıklama yapan BESYO Müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan şunları söyledi: Gerek sıralama yapılmadan yayınlanan listedeki gerekse sonradan düzeltilen listedeki bütün adayların TYT, AOBP, koşu derecesi ve öz geçmiş puanlarında en küçük bir değişiklik söz konusu değildir.
Sınava giren hiçbir aday, puanının değiştiğini iddia edemeyeceği gibi, bir başka adayın da puanlarının değiştiğini iddia edemez.
Sınava giren bütün adayların koşu dereceleri ve diğer puanları, kamera kayıtlarıyla ve yazılı evraklarla muhafaza edilmektedir. Bu konu ile ilgili asılsız iddialarda bulunanlar için itiraz yolu açıktır.
Sonuç olarak; teknik bir hatadan dolayı sadece antrenörlük ikinci öğretim sonuç listelerinde adaylar, yerleştirme puanına göre sıralanmamış olup söz konusu hata aynı saatte düzeltilmiştir.
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