Dedaş’tan Urfa Çiftçisine Uyarı; Borcunuzu Ödeyin!

Dicle Elektrik, enerjiye dayalı tarımsal sulama yapan çiftçiler ile başlattığı buluşmalarını sürdürüyor. Elektriğe dayalı sulamanın yoğun olduğu yerlerde gerçekleştirilen bu buluşmalardan bir yenisi daha Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleşti.

Ceylanpınar Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin’in yanı sıra ilçedeki çiftçi ve muhtarların katıldığı toplantıya Dicle Elektrik adına Tarımsal Sulama Müdür Yardımcısı Kemal Kaçkin, İlçe Şefi Mehmet Özbek ve Tarımsal Sulama Sorumlu Mühendisi Hasan Benzer katıldı. 15 Temmuz Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Kaçkin, şirket olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Enerjiyi tasarruflu kullanmak ve daha yüksek verim elde edebilmek için çiftçilere modern sulama sistemlerine geçme çağrısı yapan Kemal Kaçkin, “Sevinerek görüyoruz ki, bölgemizde damlama sulama sistemine geçen çok sayıda çiftçimiz var. Bu tür modern sulama sistemleri toprağı koruyup verimi artırırken bu sayede enerji tasarrufu sağlanıyor ve israfın önüne geçiliyor” dedi.

Borçlu Çiftçiler Ödeme Yapmalı

Toplantıda elektrik dağıtım hizmetinin sürekliliği ve yatırımların devamlılığı için her tüketici gibi tarımsal sulama abonelerinin de tükettikleri elektriğin bedelini zamanında ödemesi gerektiğini ifade eden Kemal Kaçkin, 2018 yılına ait elektrik borcunu erken ödeyen çiftçilerin, şirketin sağladığı erken ödeme avantajlarından yararlanacağını kaydetti.

Toplantıda çiftçilerin konuyla ilgili soruları da yanıtlandı.