Son Dakika... Urfa'da Kan Davası, 1 Ölü

8 El Ateş Etti

Pamuk Tarlasında Bulundu

5 yıldır kan davalı olan aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde meydana gelen olayda 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında kan davası olan taraflar, Haran PTT binasının önünde karşılaştıkları sırada silahlar konuştu.Kan davalı taraflardan Mehmet Çakmakçı isimli şahıs ailesi ile beraber bulundukları yerde ismi öğrenilmeyen kan davalıları tarafında vücuduna aldığı 8 kurşun ile hayatını kaybetti.Kan davalısına 8 el ateş eden ve ismi öğrenilemeyen şahıs olay yerinden kaçarak izini kaybetti. Jandarma ekiplerinin aramaları sonucu katil zanlısı pamuk tarlasının içinde saklanırken yakalandı. Edinilen bilgilere göre zanlı, yakalanmamak için jandarma ile çatıştı.Çatışma da hayatını kaybeden Mehmet Çanakçı’nın cesedi Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Yakalanan katil zanlısı ise sorgusu alınmak üzere emniyete götürüldü.