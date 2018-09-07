Şehit J. UZM. ONB. Sedat Sağır Anısına Mevlidi Şerif Okutuldu

16.05.2016 tarihinde Terör Örgütü tarafından hain saldırı sonucu şehit edilen Şanlıurfalı şehidimiz J. Uzm. Onb. Sedat SAĞIR için 06.09.2018 perşembe günü 19:30'da yatsı namazı öncesi Jandarma personeli tarafından Dergah Camisi'nde Mevlit-i Şerif düzenlendi. Şanlıurfa Şehit Aileler Derneği Başkanı Mehmet Yavuz'un katkılarıyla gerçekleşen Mevlit-i Şerif Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı ve dualarla sona erdi.Dergah Camisi'nde okutulan Mevlit Programına halkın ilgisi yoğundu. Şehidin silah arkadaşları yanısıra; komutanlar, polis teşkilatı, Haliliye kaymakamı, Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.Cami avlusu bayraklarla süslendi; asılan dev bayrak önünde askerlerle hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar duygusal anlar yaşadılar. Özellikle şehidimizin babasının metanetli duruşu, Rabbi için oğlu İsmail'i, hiç gözünü kırpmadan kurban etmeye hazır olan Hz. İbrahim'in makamında gerçekleşen programın manevi havasının en doruk noktası idi. "Bütün şehitlerin ruhuna rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" diyen baba; programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Şehidin hatırasına katılımcılara yemek, tatlı ve çeşitli ikramlar yapılırken mikrofonlarımıza konuşan Haliliye Kaymakamı sayın Ali Yılmaz şunları kaydetti: "Biz inanıyoruz ki şehitlerimiz aramızdan ayrılmıyorlar; onlar cennetin en güzel yerinde Allah tarafından ödüllendiriliyorlar. Ancak bize düşen onların bıraktığı hatıralara sahip çıkmak; vatana el uzatanlara gereken cevabı vermek; özellikle şehit aileleri ve gazilerimizle beraber hareket etmektir. Devletimizin bize yüklediği vazifeyi en güzel bir şekilde yerine getirmektir". "Cenabı Hakk'ın peygamberlerin komşusu kıldığı şehitlik mertebesi bizim için önemli bir rütbedir." diye sözlerine başlayan ASPİM İl Müdürü Hasan Bilici; tüm şehitlere rahmet diledikten sonra "bizler de onların izinde; bu ülkeye hizmet noktasında onlardan feyiz alarak çalışacağız" dedi.Şanlıurfa Şehit Aileleri Dernek Başkanı sayın Mehmet Yavuz; bu tür programların şehit ailelerini mutlu ve ihya ettiğini belirterek, katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşşekür ettikten sonra şunları kaydetti; "Şehit aileleri, unutulmadıklarını; devletin her zaman yanında olduklarını bu tarz programlarla daha iyi anlıyorlar."